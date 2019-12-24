المصدر: الامارات اليوم

حفر

خلّفت الأمطار التي شهدتها الدولة، خلال الأيام القليلة الماضية، حفراً وفتحات متباينة الحجم، في بعض الطرق الداخلية، خصوصاً في المناطق الصناعية. ودعا سائقون الجهات المعنية، إلى إعادة ترميم الطرق وسد الفتحات والحفر الناجمة عن الأمطار.

ولاء

لاحظ قراء أن نظام «شير»، الذي أطلقته مجموعة ماجد الفطيم ضمن باقات الولاء للمتعاملين، غير محفّز للمستهلكين على التسوق والولاء، نظراً لضعف النقاط الممنوحة عند الشراء، واختلافها من محل إلى آخر، إذ اعتبر القراء النظام غير فعال، ولا يلبي توقعات المستهلكين.

شباك

يحتاج المتعامل مع مستشفى دبي إلى التسجيل لدى شباك المتعاملين، ثم التوجه إلى الخزينة لدفع الرسوم. واقترح مراجعون اختصار الخطوتين في واحدة، إذ يمكن دفع الرسوم المطلوبة عند موظف التسجيل نفسه، لاختصار الوقت، وتحقيق راحة المرضى.

معسكر

نوّه أولياء أمور طلبة مواطنين بمعسكر «البيت متوحد»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم للطلبة حالياً، للاستفادة من أنشطة تراثية ومحلية عدة، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن المعسكر يعزز لدى أبنائهم قيم المجتمع الإماراتي، ويجعلهم أكثر تحملاً للمسؤولية.

تدخين

لاحظ مرتادو القناة المائية في دبي استغلال المطاعم والمقاهي المنتشرة في منطقة الخليج التجاري، المساحات غير المخصصة للتدخين، لتقديم «الشيشة»، وتجاور المقاهي بشكل ملحوظ، ما يؤثر في البيئة، ويؤذي غير المدخنين في المنطقة.

مياه

أرسلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رسالة إلى المتعاملين في عجمان، أمس، تبلغهم فيها بأنه ولغرض الصيانة ورفع كفاءة نظام توزيع المياه، سيتم إيقاف ضخ المياه مؤقتاً عن مناطق عدة، اليوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء. داعية إلى تخزين احتياجاتهم من المياه، وترشيد الاستهلاك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com