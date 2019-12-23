«البنية التحتية»: لا نية لفرض تعرفة مرورية على الطرق الاتحادية

المصدر: أمين الجمال- دبي

كشفت وزارة تطوير البنية التحتية، عن خطتها لتنفيذ 36 مشروعاً في القطاعات الأمنية والتعليمية والخدمية والطرق، بكلفة 10 مليارات درهم، تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الدولة، فيما أنجزت الوزارة 55 مشروعاً حيوياً، خلال السنوات الخمس الماضية، بقيمة أربعة مليارات و520 مليون درهم.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، عدم وجود تفكير في الوقت الحالي أو المستقبل القريب حول إنشاء بوابات تعرفة مرورية على الطرق الاتحادية بالدولة، فيما جاء فرض رسوم على الشاحنات في إطار ضبط وتنظيم حركة هذه المركبات على الطرق فقط.

وأشار إلى أن «الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إنشاء الطرق المستدامة، في إطار الحرص الشديد على صحة وسلامة مرتادي طرقنا، ومن ثم فإننا نعمل على إنشاء طرق تقلل من شدة الحرارة، وتعزز الاستدامة البيئية»، مضيفاً: «استطعنا خلال الفترة الماضية إحلال الإنارة على الطرق بإنارة مستدامة، وحالياً تسير الوزارة بشكل جيد في إيجاد البدائل المستدامة المناسبة للخدمات على الطرق».

وحول إمكانية إنشاء محور اتحادي جديد، أفاد النعيمي بأنه لا توجد نية لإنشاء محور جديد، على الأقل خلال الـ20 عاماً المقبلة.