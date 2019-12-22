بلدية دبي تقدم 6 نصائح لتفادي الإصابة بالتسمم الغذائي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

قدمت بلدية دبي ست نصائح للجمهور لمساعدته على تفادي التعرض للتسمم الغذائي، عند تناول وجبات الطعام في المطاعم.

وأفادت في تقرير أصدرته، أخيراً، بأن النصيحة الأولى التعرف إلى ملاحظات الناس عن المطعم، أو القيام بزيارته للتعرف إليه مسبقاً، ويمكن معرفة ملاحظات الجمهور على المطعم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأضافت أن الأمر الثاني يتمثل في التحقق من نظافة المناطق الأمامية ونظافة المطعم، وكذلك ملاحظة تصرفات العاملين، إذ يعد ذلك مؤشراً إلى نظافة الأماكن الأخرى غير المرئية مثل المطبخ، وكذلك التأكد من نظافة وإضاءة الحمامات، ونظافة الطاولات وملاحظة عدم وجود حشرات في المكان.

وتابعت أن النصيحة الثالثة ضرورة التأكد من كفاية طبخ اللحوم (الدجاج والهامبورغر وغيرهما) بشكل مناسب، مع ضرورة ألا يكون لون اللحم وردياً، مشيرة إلى أنه في حال الشك في عدم كفاية طبخ اللحوم، تجب إعادتها مرة أخرى ليتم طبخها بشكل كامل.

وذكرت أن النصيحة الرابعة التأكد من الحفظ الحراري المناسب للأطعمة الساخنة والباردة، مضيفة أنه في ما يخص الوجبات الساخنة، تجب إعادتها إلى الشخص المسؤول إذا قُدمت باردة في المطعم.

ولفتت إلى أن الأمر الخامس التعامل مع بقايا الطعام بشكل صحيح، فإذا لم يستهلك الشخص كل الطعام المقدم له، يمكن أخذه إلى المنزل، في غضون ساعتين من شرائه، وتبريده فوراً، ثم تناوله في غضون يوم أو يومين بعد تسخينه بشكل جيد.

وأوضحت أن الأمر السادس ضرورة إخبار مقدم الخدمة إن كنت تعاني أي حساسية، لتجنب أي خطر من وجود مكونات قد تسبب لك الحساسية، مع تذكر أن هذا التصرف قد ينقذ حياة.

وأفادت البلدية بأنه في حال الإصابة بالمرض، عقب تناول الطعام في المطعم، على الرغم من اتباع هذه النصائح، يجب التواصل على مركز اتصال البلدية رقم 800900، مع حفظ عينات من الأطعمة المتبقية، لافتة إلى أنه ليس من الضرورة أن تكون الوجبة الأخيرة هي سبب التسمم الغذائي، فقد يكون السبب أطعمة تناولها الشخص قبل ثلاثة أو أربعة أيام، وسيحتاج مختصو تقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، إلى معرفة تفاصيل الوجبات التي تناولتها خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

تسمم غذائي

ذكرت بلدية دبي أن أعراض التسمم الغذائي تشمل الغثيان، والقيء، والحمى، والإسهال، وآلام المعدة. وطالبت أي شخص يعاني أياً من هذه الأعراض بالتوجه إلى الطبيب وإبلاغه بكل الأعراض بدقة.