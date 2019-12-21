المصدر: الامارات اليوم

فلفل

لاحظ قراء أن معظم المطاعم في الدولة أصبحت تتجه لتقديم وجباتها مضافاً إليها الفلفل الحار من دون استئذان الزبائن، ومعرفة مدى ملاءمته لهم من عدمه، مشيرين إلى أن كثيرين يعانون مشكلات صحية تمنعهم من تناول الحار.

خدمة

فوجئ مشترك في تطبيق «شاهد نت»، بانقطاع خدمة «شاهد بلس» عنه، وبالرجوع إلى خدمة العملاء أبلغ بأن حسابه لا يشمل هذه الخدمة، وعندما أخبرهم بأنه يتم استقطاع رسوم الخدمة شهرياً منه، وقدّم رقم حسابه، أكدوا صعوبة البحث بواسطة رقم الحساب، وطلبوا منه فواتير بالمبالغ المسحوبة، ورفعها إلى قسم الدعم الفني لمراجعة طلبه.

ارتباك

تسبب افتتاح فعاليات مهرجان قصر الحصن بأبوظبي في حالة ارتباك بين ذوي الأطفال المشتركين في أنشطة مكتبة القصر، إذ فوجئوا بغلق جميع مواقف السيارات الخاصة بالقصر، وكذلك الشارع المحيط به، ما حال دون وصولهم إلى أطفالهم في الوقت المحدد.

حديقة

اشتكى زوّار حديقة الممزر في دبي سوء حالة دورات المياه، وعدم نظافتها، خصوصاً أيام الازدحام في نهاية الأسبوع، إذ تشهد كثافة بالزوّار، ولا يوجد أي عمال نظافة.

فضول

تسبب سائقون فضوليون في زحام في الجهة المقابلة لحادث وقع على شارع الخيل، لمشاهدة الحادث الذي تسبب في تدهور مركبة واحتراقها منذ أيام، رغم تحذيرات الشرطة والجهات المعنية من هذا السلوك الذي ربما يؤدي لحوادث ويعطل جهود رجال الإسعاف والإنقاذ.

مخرج

طالب سكان في منطقة «بيزنس باي» هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بإيجاد مخرج لهم أسفل جسر القناة المائية، بما يسمح لهم بالوصول إلى منطقة الصفا دون الحاجة للوصول إلى جسور دبي مول.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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