إنجاز أعمال تطوير الجزيرة الوسطية لكورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، مشروع تطوير وإعادة تأهيل عناصر التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية لشارع كورنيش أبوظبي، للمنطقة الممتدة من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حتى التقاطع مع شارع الزاهية.

وبلغت كلفة المشروع التقديرية سبعة ملايين درهم، ويهدف إلى تعزيز إمكانات كورنيش أبوظبي السياحية، وتقديم أرقى المعايير وأفضل مستويات الأمن والسلامة والبيئة، بما يتواكب مع أفضل الممارسات والمواصفات العالمية.

ووفقاً للبلدية، فقد شملت أعمال التطوير زراعة أشجار نخيل وأشجار «بونسيانا» مزهرة، وأشجاراً مثمرة من البرتقال والمانجو.

وتهدف أعمال إعادة التأهيل إلى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك مياه الري، إلى جانب تعزيز السمة الجمالية والحضارية لمرافق البنية التحتية.

كما انتهت بلدية مركز المدينة من إنجاز المنطقة، التي تمتد من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الشيخ سلطان بن زايد الأول حتى التقاطع مع شارع الزاهية، ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

ويعد شارع كورنيش أبوظبي من ركائز القطاع السياحي في الإمارة، حيث يرتاده كثيرون للاستمتاع بأوقاتهم.