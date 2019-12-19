هزاع المنصوري يستعرض رحلته الفضائية على «يورونيوز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت القناة الإخبارية العالمية الأولى في أوروبا، «يورونيوز»، عن تفاصيل لقاء أجرته مع رائد الفضائي الإماراتي، هزاع المنصوري، استعرض فيه جوانب من رحلته الفضائية، وتحدّث خلاله عن مستقبل الإمارات العربية المتحدة، والسفر إلى الفضاء، بعد مرور شهرين على عودته إلى كوكب الأرض، ودخوله التاريخ، باعتباره أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى الفضاء.

وذكرت القناة أن المنصوري، بعد رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، يصبّ اهتمامه على مشروع «مسبار الأمل» الإماراتي، الذي من المخطط أن يصل إلى المريخ تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح بذلك الدولة التاسعة التي تهبط على هذا الكوكب.

كما يعمل على برنامج الفضاء الرئيس لدولة الإمارات، وهو برنامج يمتد لفترة 100 عام تحت مسمى «المريخ 2117»، الذي يهدف لإرسال البشر إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2117.

وفي إطار تعليقه على برنامج «المريخ 2117»، قال المنصوري: «يعد كل من الأمن الغذائي والطاقة وكيفية النجاة في ظل مستويات الإشعاع العالية، التي تؤثر سلباً في أجسادنا، من أكثر التحديات التي يتعين علينا مواجهتها، لذا فإن علينا دراسة جميع تلك التحديات، وأن نحفز أيضاً ثقافة العلوم، وهنا ألفت إلى أننا سنبني في دولة الإمارات مستوطنة تحاكي بيئة العيش على كوكب المريخ، وإضافة إلى ذلك، سنشيّد العديد من المباني، فضلاً عن تخصيص متحف، وسندعو العلماء للانضمام إلى بيئة المحاكاة هذه لدراسة كوكب المريخ عن كثب. وأود التوضيح أن التحديات التي سنواجهها على متن المحطة الفضائية، أو على كوكب المريخ، أو القمر، في المستقبل، ستؤثر علينا أيضاً هنا على كوكب الأرض، ابتداءً من الأمن الغذائي والطاقة، ووصولاً إلى كيفية توفير المياه».

وعلق المنصوري أيضاً على تقديم الطعام الإماراتي إلى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، وردود الفعل التي تلقاها، قائلاً: «قدمت لهم الطعام الإماراتي على متن المحطة الفضائية الدولية، وكانت تجربة رائعة بالنسبة لهم لأن مأكولاتنا، كما تعلمون، تنفرد بنكهاتها وتوابلها، وقد أحبوها فعلاً، كما التقطنا العديد من الصور، وقالوا إنهم يرغبون في طلب مزيد من هذه المأكولات في المستقبل، لذا آمل أن يطلبوها على الدوام».

وبعد خضوعه لنظام تدريبي استمر عاماً كاملاً في روسيا، ورحلته إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الماضي، أصبح المنصوري من الشخصيات المعروفة على الساحة العالمية، ويقود اليوم الأعمال الخاصة ببعثات الإمارات الفضائية المستقبلية، ويحفز الشباب الإماراتي للاطلاع أكثر على ثقافة الفضاء، بصفته أول رائد فضاء إماراتي.

أجريت المقابلة حصرياً لقناة «يورونيوز» الإخبارية في برنامج «تارجت»، وهو برنامج تلفزيوني في مجال الأعمال، يسلط الضوء على الرواد المبتكرين من أصحاب الفكر الإبداعي. وتبث «يورونيوز» الأخبار العالمية على مدار الساعة لنحو 400 مليون منزل، عبر 160 دولة، لتصل إلى 142 مليون شخص شهرياً، وتقدم القناة الأخبار بـ12 لغة، كما تتمتع بحضور قوي على المنصات الرقمية.