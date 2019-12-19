«البيئة» و«الصحة» تكافحان البعوض بـ«فرق مختصة»

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق «البرنامج الوطني لمكافحة البعوض»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي يتضمن حملة لمكافحة الحشرات.

وقالت في تغريدة نشرتها أمس على صفحتها بموقع «تويتر» إن فصل الشتاء يعد موسماً لتكاثر الحشرات، لذا أطلقت الوزارتان البرنامج الوطني لمكافحة البعوض، حيث سيتم إرسال فرق مختصة لرش المبيدات الآمنة والمعتمدة من الوزارة في مختلف المواقع الإنشائية، والمدارس، والأحياء السكنية، والحدائق، والمتنزهات العامة، والمزارع في كل أنحاء الإمارات، بهدف الحفاظ على البيئة والسلامة العامة، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى 20 مارس المقبل.

وأصدرت الوزارة تقريراً حول الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، أكدت فيه أن استخدام المبيدات لمكافحة الحشرات يتم عندما تفشل طرق السيطرة الأخرى، أو تكون غير فعالة أو عملية، وقدمت نصائح عدة للحد من انتشار الآفات، منها العمل على منع دخولها إلى المنزل، عبر سد الثقوب، وتصليح الأبواب والنوافذ ذات الشقوق، والحرص على التنظيف المستمر للمنزل، بما يساعد في القضاء على مخابئ الحشرات، واستخدام المصائد للمراقبة والتحكم في الآفة باستخدام لوحات الغراء، والمصائد.

كما حددت، في التقرير، خطوات يمكن اتباعها للحد من مخاطر المبيدات المستخدمة في مكافحة الحشرات، منها اختيار مبيد أقل سمية وفعال في مكافحة الآفة، وقراءة واتباع التعليمات الواردة في ملصق المبيد، واستخدام المبيد بشكلٍ آمن وصحيح، وارتداء معدات الوقاية المناسبة عند استخدام المبيد، كالقفازات، والأحذية، والملابس طويلة الأكمام، وأجهزة التنفس وحماية العين.

استخدام المبيدات لمكافحة الحشرات يتم عندما تفشل طرق السيطرة الأخرى.