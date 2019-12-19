شرطة أبوظبي تخفض قيمة المخالفات المرورية 50% لمدة 3 أشهر

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، قبل تاريخ 22 من ديسمبر الجاري 50%، مع إلغاء عقوبتي حجز المركبة والنقاط السوداء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 22 مارس المقبل.

وأطلقت شرطة أبوظبي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأحد المقبل، ويتم بموجبها تخفيض قيمتي المخالفات المرورية وبدل حجز المركبة، وكذلك غرامة التأخير (إن وجدت أي منها) بنسبة 35%، في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وذكرت أنه في حال السداد بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية، وقبل مرور عام واحد على ارتكابها، يحصل السائق على تخفيض 25% من قيمتها، على ألّا يشمل التخفيض قيمتي بدل حجز المركبة وغرامة التأخير (إن وجدتا)، لافتة إلى أنه في حال السداد بعد مرور عام على ارتكاب المخالفة، فلن يحصل السائق على أي تخفيض.

وأوضحت أن التخفيض ينطبق على جميع المخالفات، باستثناء الواردة في جدول المخالفات الخطرة، مضيفة أن التخفيض لا يشمل كذلك ما يحكم به أو يتخذ بشأنه إجراءات من محاكم المرور أونياباتها.

وأعرب قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، عن بالغ تقديره للدعم الذي تجده القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القيادة، لتعزيز الأمن والأمان، وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، واهتمامها بتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

ودعا السائقين إلى الاستفادة من القرار، والإسراع في تسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة، وتسوية أوضاعهم القانونية، معرباً عن تطلعاته إلى أن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العميد سهيل سعيد الخييلي، أن المبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين عبر تخفيف الأعباء عليهم، ومساعدتهم على تجديد تراخيص مركباتهم، والحد من تراكم المخالفات التي ارتكبوها خلال الفترة السابقة، كما تهدف إلى الحد من ارتكاب المخالفات المرورية التي قد تؤثر في سلامة الطريق.

واعتبر أن المبادرة محفزة للأشخاص على سداد ما عليهم من مخالفات، كما تحفزهم على الحرص وعدم ارتكاب مخالفات أخرى، بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة على الطرق.

وقال الخييلي: «توقيع المخالفة في القانون يقصد به إيلام الشخص مرتكب المخالفة، ومن ثم فإن الدفع الفوري يكون أكثر إيلاماً له، بما يدفعه إلى الحرص الدائم على عدم تكرار المخالفات والقيادة بحذر، ومن هذا المنطلق ارتأت القيادة أن نحقق مبدأ الدفع الفوري للمخالفات، لكن وفق آلية تخفيض تخفف الأعباء على مرتكبيها، وهو إجراء يحقق الردع والإيلام، ويخفف كثيراً من المستحقات الواجب سدادها».

حدّدت شرطة أبوظبي 28 نوعاً من المخالفات، سيتم استثناؤها من مبادرة التخفيض إنقر هنا