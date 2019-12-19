المصدر: الامارات اليوم

أطفال

لاحظ سكان، في عجمان، أن بعض المقاهي تسمح بوجود أطفال رضع مع ذويهم، أثناء تدخين الشيشة، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة التبغ.

جهاز

اشترى متعامل مع شركة «نون» جهاز «بلاي ستيشن»، وبعد أيام فوجئ بعطل فيه، فطلب تغييره، لكن الشركة عرضت إصلاحه فقط. وبعد اتصالات مستمرة وصل مندوب لاستلامه، لكنه حالياً ينتظر إصلاحه دون أن يُعطى موعداً محدداً لذلك.

تذكرة

قال مستخدم للحافلات العامة، في دبي، إنه فوجئ بأن رصيد بطاقة نول كان منتهياً بعد ركوبه الحافلة، فبادر بدفع قيمة التذكرة نقداً، لكن السائق رفض لعدم توفر هذا الخيار في الحافلات، وأنزله في منطقة لا توجد بها مواصلات عامة.

تذكرة

التزم سائق بشراء تذكرة مواقف من الجهاز، في الشارع المقابل لبنك أبوظبي الأول بالشارقة، لكنه أخطأ بوضعها مقلوبة على زجاج السيارة، وحينما عاد من البنك فوجئ بمخالفة مرورية، وحاول إقناع مفتش المواقف بأنه فعل ذلك سهواً، لكن بعد فوات الأوان.

فحم

أعرب زوّار حديقة مشرف بدبي عن استيائهم من قيام بعض الزوار بترك الفحم مشتعلاً، والنفايات وراءهم، على الرغم من توافر عمال النظافة باستمرار، وتوزيعهم أكياس القمامة على الزوّار، لوضع مخلفاتهم فيها.

صيد

لاحظ قارئ، يسكن في مارينا عجمان، وجود عائلات تقوم ليلاً بصيد السمك، مستخدمة خيوط الصيد خفية، على الرغم من منع البلدية ممارسة الصيد في هذه المنطقة.

ممشى

رصد قراء قيام بعض الأشخاص، ممن يرتادون ممشى عجمان، بتناول بذور التسالي، ورمي القشور أرضاً، غير مبالين بنظافة المكان، داعين إلى الابتعاد عن السلوكيات غير الحضارية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com