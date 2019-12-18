كيف تصوّت لشعار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

تلقت «الإمارات اليوم» استفسارات من مواطنين عن كيفية التصويت لاختيار الشعار الملائم للهوية الإعلامية المرئية للدولة،

وأفاد مسؤولون بأن التصويت للشعار المناسب يكون عبر الموقع «nationbrand.ae».

ويتم التصويت لاختيار شعار من بين ثلاثة شعارات، هي «الإمارات بخط عربي»، و«النخلة»، و«الخطوط السبعة».

وأفاد الموقع الإلكتروني الخاص بالتصويت أن مقابل كل مشاركة دولية أو محلية في التصويت للتصميم الخاص بالهوية الإعلامية المرئية للإمارات، ستغرس شتلة في منطقة من مناطق العالم، لزراعة الخير بملايين الأشجار في العالم، ترسيخاً لمنظومة القيم الإنسانية التي تتبناها الإمارات، وتعميماً لثقافة العطاء والارتقاء بجودة الحياة وبيئة الإنسان أينما كان.