انخفاض استهلاك الثلج في سوقَي أسماك المعيريض ورأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، حميد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التوسعة الجديدة التي أطلقتها بلدية رأس الخيمة لسوقي المعيريض ورأس الخيمة لبيع الأسماك، أخيراً، أسهمت في تقليل استهلاك دكات البيع التابعة لتجار الأسماك من الثلج، بقيمة مليون درهم سنوياً، نتيجة تركيب أجهزة التبريد في السوقين، والتي حافظت على درجات حرارة منخفضة في دكات البيع بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتوسعة الأخيرة.

وأوضح أنه توجد 83 دكة لبيع الأسماك، منها 45 دكة في سوق المعيريض، و38 دكة في سوق رأس الخيمة، وكل دكة وفرت ثلاثة أكياس من الثلج يومياً بقيمة 36 درهماً، بعد تركيب أجهزة التبريد في السوقين.

وأشار إلى أن البلدية لم تفرض أي رسوم على الصيادين بعد أعمال التوسعة والتجديد، الأمر الذي أسهم في انتعاش سوق السمك في رأس الخيمة. وأوضح أن بلدية رأس الخيمة تجاوبت مع ملاحظات الجمهور، في ما يتعلق بتوفير الأجهزة الحديثة في دكات البيع لخدمة الصيادين المواطنين، وتوسعة السوق، وزيادة عدد مواقف السيارات لزيادة نسبة إقبال المستهلكين، وتوفير استراحة انتظار.