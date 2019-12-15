حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سلطان بن عبدالله القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد صلاة الظهر اليوم صلاة الجنازة في مسجد الملك فيصل بالشارقة، على روح المغفور له الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانب سموه، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة على الفقيد كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدوائر المحلية، وعدد من أعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.