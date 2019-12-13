تاكسي دبي الجوي في الخدمة خلال 3 سنوات

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، عن توفير التاكسي الجوي كوسيلة للمواصلات العامة في دبي خلال ثلاث سنوات، وبموعد لا يزيد على خمس سنوات في حال استجدت متغيرات تقنية، مؤكداً أن كلفة الخدمة لا يمكن أن تكون رخيصة أو مماثلة لتعرفة المترو، إلا أنها ستكون في متناول النسبة الأعلى من ركاب النقل العام، حتى تسجل النجاح وتحقق الجدوى من توفيرها.

جاء كلام الطاير خلال جلسة عن مستقبل التنقل، عُقدت ضمن أعمال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

وأكد الطاير أن الهيئة تواصل العمل حالياً على تحقيق ثلاثة شروط أساسية للتمكن من توفير الخدمة الجديدة، هي: أولاً إنجاز حزمة التشريعات والقوانين الصحيحة والمناسبة المطلوبة لتشغيل الخدمة، وثانياً جهوزية التقنيات التكنولوجية المطلوبة بمواصفات ومعايير توافق الشروط الصارمة المطبقة عالمياً ومحلياً، إضافة إلى الشرط الثالث، وهو إنشاء البنية التحتية المناسبة لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل، بما يكفل تحقق شروط السلامة والأمان، لافتاً إلى أن الحد المسموح به لارتفاع التاكسي الجوي يصل إلى 1500 قدم، وفقاً للمعايير الحالية.

وقال الطاير إن العمل جارٍ مع هيئة الطيران المدني، حيث يواصل فريق تقني مشترك، منذ عام تقريباً، العمل على وضع الإجراءات المطلوبة للتمكن من توفير الخدمة وفقاً لشروط تكفل الكفاءة والسلامة والأمن أثناء استخدامها، مشيراً إلى قرب الانتهاء من وضع الصيغة النهائية للإجراءات والسياسات المطلوب تطبيقها، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من العمل على المشروع.

ولفت الطاير أيضاً إلى مغادرة فريق من الهيئة إلى الولايات المتحدة، قريباً، لعقد اجتماعات تقنية مع فريق من الشركاء في تنفيذ المشروع.

وتوقع توفير الخدمة بعد ثلاث سنوات، في حال سارت الأمور دون معوقات تتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في تشغيل هذا النوع من وسائل النقل.

أما بالنسبة لكلفة الخدمة، فقال الطاير إن الهيئة تعمل على أن تكون في متناول النسبة الأكبر من العملاء والركاب، لكنه أكد أنها لن تكون رخيصة، خصوصاً عند إطلاقها، مرجحاً أن تلقى إقبالاً من رجال الأعمال والموظفين في مراكز عليا.

كما أكد أن الهيئة ستفعل كل ما في وسعها لتكون كلفة الخدمة في متناول النسبة الأكبر من ركاب وسائل المواصلات العامة، لضمان نجاحها واستمرارها، وزيادة إمكانية اعتمادها مستقبلاً كوسيلة نقل تضاف إلى الوسائل البرية والبحرية الأخرى المستخدمة حالياً.

وقال إن هناك عدداً من المتغيرات خلال الـ20 عاماً المقبلة، ستغير شكل وسائل النقل، ما يتطلب من الهيئة العمل على دراسة سيناريوهات مختلفة للتنبؤ بكيفية التعامل مع المتغيرات، بما يضمن توفير خدمات نقل ومواصلات بكفاءة وفاعلية.

مواصفات التاكسي الجوي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مواصفات التاكسي الجوي، عند إطلاق المشروع. وتضمنت:

■شاشة لمس أمام مقعد الراكب، تضم خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة.

■يبلغ أقصى وزن للمركبة مع وجود الراكب 360 كيلوغراماً.

■وجود مظلة هبوط للمركبة مكتملة التجهيزات للاستخدام في الحالات الطارئة.

■تستغرق مدة الطيران قرابة 30 دقيقة، بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة.