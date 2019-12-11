بطاقة "بنيان" من بلدية دبي تمنح المواطنين تخفيضات في مواد البناء وتجهيزات المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي بطاقة "بنيان" تحت شعار "نبني السعادة لحياة أفضل"، لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، والتي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.

وقالت البلدية في بيان لها اليوم أنه يمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي (الطوار، المنارة، الكفاف، حتا)، وبضغطة زر، حيث إنها مربوطة ببطاقة الهوية، مشيرة إلى ان هذه البطاقة هي الأولى والتي تمنح لكل مواطن من مواطني الإمارات فوق ال 18 سنة من دون أي مقابل مادي، وتغطي كافة شرائح المواطنين، سواء كان موظف أو متقاعد أو كبار المواطنين أو ذوي الهمم.

وأضافت أن البطاقة سيتم منحها لكل من يطلبها من كافة المواطنين لتسهيل شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل، وبأسعار مخفضة، ما يحقق لهم وفرا ماليا جيدا يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتعزيز جودة الحياة،

وقالت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي، منال عبيد بن يعروف، إن هذه المبادرة البناّءة والتي أثمر عنها إهداء بطاقة "بنيان" إلى كافة مواطني الدولة، بدون رسوم، هي خدمة جديدة وقيمة مضافة من الخدمات التي نقدمها للمتعاملين من أفراد المجتمع، ما يزيد من رضاهم عن الخدمة ويحقق لهم السعادة، مؤكدة أن هذا من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لأبناء الوطن، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، من أجل الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية في البلد.