40 دقيقة للحصول على «الإقامة» عبر «دبي الآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دبي الذكية عن تفاصيل خدمة «الإقامة»، التي أتاحتها أخيراً، بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عبر تطبيق «دبي الآن» (منصة الخدمات الإلكترونية المركزية لسكان دبي)، لإنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية.

وتسعى خدمة «الإقامة» إلى تسهيل المعاملات والإجراءات المطلوبة لإصدار تأشيرات الإقامة لأفراد المجتمع، بمرونة وكفاءة عالية، وخلال وقت قصير لا يتجاوز الـ40 دقيقة، ما يوفر الوقت والجهد على الأفراد، حيث يتطلب القيام بإجراءات إصدار الإقامة عبر التطبيق 10 دقائق فقط، إلى جانب 30 دقيقة إلى يومي عمل للموافقة على إصدار الإقامة.

وأوضحت مدير عام دبي الذكية الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أن تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة عبر تطبيق «دبي الآن» يتسق مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تسعى حكومتنا من خلالها إلى رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين، لتصبح بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021. مع توفير أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدمها الجهات الحكومية في دبي سنوياً.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن الإدارة كانت تقدم خدماتها من خلال قنواتها الذكية ومكاتب آمر النموذجية المنتشرة في جميع مناطق إمارة دبي، مشيراً إلى أن خدمات الإدارة أصبحت موجودة على تطبيق «دبي الآن»، إذ بدأت الإدارة، وبالتعاون مع دبي الذكية، المرحلة الأولى في إضافة خدماتها في التطبيق.