423 موظفاً مواطناً في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

كشفت «تعاونية الاتحاد» أن نسبة التوطين فيها حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت 37% بنسبة نمو 30%، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين 423 موظفاً مقابل 725 موظفاً غير مواطن.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن النسبة العالية التي تحققت في التوطين تأتي ثمرة جهود التعاونية، لحرصها على الاسهام في تسريع عجلة التوطين في القطاع الخاص، بما يتوائم مع الأهداف الاستراتيجية لـ«خطة دبي 2021» الرامية لبناء جيل مبدع مبتكر قادر على مواصلة الإنجازات، مؤكداً على ضرورة بذل التعاونيات الاستهلاكية قصارى جهدها لرفع نسب التوطين لديها، والإسهام مع الجهات المعنية بمعالجة تحديات ملف التوطين بشكل نهائي وجذري.

وأضاف: «تتعامل تعاونية الاتحاد مع ملف التوطين من منطلق واجب وطني، للإسهام في تحقيق الأفضل والرفاه للمجتمع، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق بشكل عام».