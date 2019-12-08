مليون عامل محدود المهارة يستفيدون من خدمات «توجيه» خلال 18 شهراً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من مليون عامل محدود المهارة، من 175 جنسية، استفادوا من خدمات مراكز الخدمة «توجيه»، منذ تدشينها في شهر مايو من العام الماضي (أي نحو 18 شهراً).

وتقدم مراكز «توجيه» البالغ عددها 34 مركزاً على مستوى الدولة خدمات التوعية والتوجيه لأصحاب العمل والعمالة محدودة المهارة، وذلك نيابة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وتحت إشرافها بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص، الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية ووفقاً لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وأوضح مدير إدارة التوجيه في الوزارة، قاسم جميل، أن الخدمات التي تقدمها المراكز تستهدف التوجيه والتوعية بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وتعريف العمالة بثقافة وتاريخ دولة الإمارات والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فضلاً عن التوعية بطرق وقنوات التواصل مع الوزارة، لتقديم الاستفسارات والشكاوى العمالية، الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في استقرار علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال، وذلك في ضوء إدراك الطرفين بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما بعضاً.

وأضاف أن «خدمات المراكز يتم تقديمها من خلال برامج تدريبية موجهة للعمال من محدودي المهارة الموجودين في الدولة، الذين يدخلونها لأول مرة، حيث يتم إشراكهم في هذه البرامج التي تتضمن أفلاماً توجيهية درامية تعرض داخل قاعات مصممة وفقاً لأحدث النظم المرئية والمسموعة مدبلجة لـ16 لغة، وذلك قبل أن يتم تسليم العمال عقود عملهم، سواء الجديدة أو التي يتم تجديدها».

وأشار إلى أن مراكز «توجيه» قامت بتسليم عشرات الآلاف من العمالة المستهدفة «بطاقة السعادة»، التي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة لتجسيد مستهدفات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الذي يهدف للوصول إلى كل فئات وأفراد المجتمع للتعرف إلى ما يسعدهم، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات.

• «توجيه» سلمت آلاف العمال «بطاقة السعادة».