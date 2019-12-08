المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنارة

قال سكان في شارع أحمد شوقي، المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بالشارقة، إن أعمدة الإنارة لا تضيء في أحيان كثيرة، ما يجعل الشارع مظلماً معظم الوقت، رغم أنه مكتظ بالسكان، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلة.

كاميرات

طالب أولياء أمور بتثبيت كاميرات مراقبة، في فناء المدارس، لتقليل المشاحنات بين الطلبة، كلما أمكن.

إزعاج

جدد قاطنون بمنطقة «الروضة 2»، في إمارة عجمان، مطالبتهم بتكثيف الدوريات المرورية الليلية، وذلك للحد من الإزعاجات الناجمة عن أصوات الدراجات النارية، خصوصاً تلك التي تصدرها الدراجات الرباعية، المخصصة لمناطق البر والمغامرات الصحراوية.

مطبات

شكا سكان في قرية جميرا الدائرية بدبي، المطبات الاصطناعية التي تضعها الشركات المطورة أثناء تشييد البنايات، إذ إنها غير ممهدة وتسبب أضراراً في المركبات لاسيما المنخفضة منها، كما تتسبب في بطء شديد بحركة السير، خصوصاً في الفترة الصباحية التي تشهد كثافة مرورية.

طفايات

طالب قاطنون بأبراج الفالكون في عجمان الجهات المشرفة على الأبراج بضرورة إعادة تزويد الوحدات السكنية بطفايات حريق، وذلك بعد مضي أكثر من ستة أشهر على سحب الطفايات القديمة المنتهية الصلاحية، مشددين على أهمية وجود هذه الطفايات في الشقق خشية حدوث حريق مفاجئ، يتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

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