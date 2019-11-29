حاكم الشارقة يفتتح قاعة واستراحة «ساحة الشهداء»

المصدر: الشارقة - وام

افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مبنى قاعة واستراحة «ساحة الشهداء»، الواقعة بالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة.

- «حاكم الشارقة وجّه بتشييد الاستراحة، تخليداً لذكرى شهداء القوات المسلحة البواسل». - «الاستراحة تضم مطعماً وساحة جلوس.. ويلفها مضمار مطاطي بطول 1589 متراً».

وتجوّل سموّه في أرجاء قاعة «ساحة الشهداء»، واستمع إلى شرح حول ما تضمّه القاعة من مرافق وخدمات للزوّار.

وشاهد فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على مراحل بناء «ساحة ونصب الشهداء»، الذي وجّه سموّه بتشييده، وشارك في بنائه أفراد القوات المسلحة، تخليداً لذكرى شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن، والذود عن حياضه، والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما تفقّد سموّه المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة، ويتضمن لوحات عن النصب التذكارية في إمارة الشارقة، التي تؤكد المكانة العلمية والثقافية التي وصلت إليها الإمارة في مختلف الميادين والصعد. وكان سموّه وجّه في وقت سابق بتطوير «ساحة ونصب الشهداء»، وتضمّنت المرحلة الثانية من التطوير: إنشاء قاعة واستراحة تضم مطعماً، وساحة جلوس خارجية، ويلفها مضمار مطاطي على طول 1589 متراً.

وشيّدت قاعة «ساحة الشهداء» على مساحة 180 ألف متر مربع، ويمتاز مبنى القاعة والاستراحة بتصميمه الفريد، على شكل هلال مزخرف باللونين الذهبي والأخضر.