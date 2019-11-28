حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

ونصّ المرسوم رقم (28) لسنة 2019، على أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس الثامن من ربيع الآخر 1441هـ الموافق الخامس من ديسمبر 2019م.

كما أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي العاشر.

ويقضي المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2019 بأن يُشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في فصله التشريعي العاشر من الأعضاء التالية: مدينة الشارقة: الدكتور إسماعيل كامل إسماعيل إبراهيم البريمي وجاسم جمعة عمر عثمان المازمي وحنان راشد سعيد الجروان وخليفة محمد بوغانم السويدي وسيف محمد جاسم سيف المدفع وسيف محمد راشد بن رويجده الكتبي والدكتور شاهين إسحاق إسماعيل المازمي وشريفة موسى حسن علي المازمي وشيخة إبراهيم عبدالله بن جويعد وعائشة محمد عبيد بوخاطر الشامسي والدكتور عبدالرحمن محمد إبراهيم محمد الياسي وعبدالله محمد ناصر العويس وعبيد عوض عبيد الصوايه الطنيجي وعلي ميحد السويدي والدكتور محمد أحمد إبراهيم الكوس آل علي ومحمد صالح محمد عبدالله آل علي ومحمد علي جابر صالح الحمادي ومريم راشد أحمد بن الشيخ.

ومنطقة الحمرية: فاطمة علي حميد سعيد المهيري وعبدالله محمد مفتاح الشامسي. ومدينة الذيد: جمال محمد سلطان بن هويدن الكتبي والدكتور سعيد بن أحمد الطنيجي وعبيد محمد سعيد القابض الطنيجي وعلي سيف النداس الكتبي ومحمد سالم سيف عيسى الطنيجي وموزة مطر بن دلموك الكتبي.

أما منطقة البطائح: سالم سعيد مبارك الجزيعي وعفراء خادم عيد حليس الكتبي. ومنطقة مليحة: عبدالله مصبح سعيد خصوني الكتبي وعسيرة بطي عبدالله سعيد القايدي: ومنطقة المدام: دغيش راشد سالم دغيش الكتبي وسهيل سالم حمد سويدان الكعبي وعلي سعيد بن شرارة الكتبي ومحمد راشد مطر بن شميّل الكتبي.

ومدينة كلباء: أحمد راشد علي النقبي وأحمد سالم سيف غانم الزعابي والدكتور حميد جاسم حميد السويجي الزعابي وعبدالله إبراهيم عبدالله محمد الدرمكي وعبدالله مراد ميرزا عبدالنبي

ومحمد حمد عبدالله الزعابي. ومدينة خورفكان: عبدالله إبراهيم موسى عبدالله والدكتور عبدالله موسى اسماعيل صالح البلوشي وعلي سعيد علي عبدالرحمن النقبي والدكتور محمد عبدالله المر النقبي ومحمد عبدالله عبدالرحمن محمد الريسي ونبيلة علي عبدالله الحمادي. ومدينة دبا الحصن: سيف علي الطليع الظهوري وطالب علي سالم البلي الظهوري وعبيد محمد سالم العضب الحمودي ومحمد علي محمد أحمد النقبي.