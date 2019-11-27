حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 103 سجناء

المصدر: عجمان - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 103 سجناء، أثبتوا حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به ولإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة.

جاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم، لتكتمل فرحة الإفراج ولمِّ الشمل، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه بأوضاع أفراد المجتمع. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة للمجتمع، لتكتمل فرحة اليوم الوطني بعودتهم إلى أسرهم.