2000 درهم عقوبة السائقين المخالفين خلال "اليوم الوطني"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي السائقين المخالفين لتعليمات الاحتفال باليوم الوطني إذ شددت على أنها ستطبق المادة (1) من قانون السير والمرور الاتحادي وهي قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو التسابق على الطريق ، ومخالفتها هي حجز المركبة لمدة شهر والغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

ونبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى 13 سلوكا محظورا خلال الاحتفال باليوم الوطني، هي : كتابة عبارات تخدش حياء الآخرين، تركيب العلم الوطني في موقع يشكل خطورة على سلامة سائق المركبة أو الآخرين، تلوين زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات، تحميل المركبة بعدد كبير من الافراد بغير المسموح لها ، الوقوف فوق سطح المركبة وفي مقدمتها وخلفها أو الجلوس على نوافذها أثناء السير ، القيام بحركات بهلوانية أو استعراضية على الطريق ، تعطيل حركة السير والمرور ، إغلاق الطرق على الآخرين، الوقوف على الطرق الرئيسية و الفرعية ومواقف الحافلات وسيارات الاجرة ، تغيير لون المركبة ، طمس الأرقام الأمامية أو الخلفية ، تزويد السيارات بمواد الضجيج وإدخال إضافات في هيكل المحرك ، استخدام أنواع الرش (اسبريه الحفلات ) من قبل السائق والركاب .

وأشارت إلى أنها ستطبق خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية خلال الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 48، محددة مهلة السماح بتزيين المركبات بدء من 25 نوفمبر الجاري وإلى 6 ديسمبر.

وشددت على أنها ستقوم بتنفيذ رقابة مشددة من خلال المنظومة الذكية و الرادارات والدوريات المرورية بمختلف الطرق والانفاق في كل من أبو ظبي والعين والظفرة لرصد أي تجاوز لقانون السير والمرور وضوابط الاحتفال.