المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصوير

نشر مركز تجاري في أم القيوين لافتات تمنع المتسوقين من تصوير مقاطع فيديو أو صور للمنتجات الغذائية المبردة، في محاولة منه لمنع المتسوقين من رصد أي مخالفات صحية وغذائية.

تعليم

طلب مدير مدرسة آسيوية خاصة في عجمان من طالب عربي العودة إلى مدرسته السابقة، بعدما اشتكى له عدم فهمه درس اللغة الإنجليزية من المعلم الآسيوي، بدلاً من أن يقوم باستبدال المعلم لمصلحة الطلبة والمسيرة التعليمية.

تأهيل

طالب سائقون إدارة المرور والدوريات في عجمان بتأهيل وتنظيم حركة المرور عند دوار الزوراء، الذي يشهد ازدحاماً مرورياً خانقا في أوقات الذروة، أثناء خروج موظفي ميناء الحمرية من العمل في الفترة المسائية.

شرطة

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بمنطقة المدارس بالعزرة في الشارقة، بتكثيف وجود الشرطة عند شارع النعيمية، الرابط بين الشارقة وعجمان، في الجهة المقابلة للمدرسة الهندية، وذلك لتسهيل حركة السير للمشاة، خصوصاً الطلاب، تفادياً للحوادث المرورية.

ثناء

أثنى أولياء أمور على دورية للشرطة قامت بفتح الطريق بإزالة مركبة معطلة، أغلقت حركة المرور في منطقة المدارس بالغبيبة في الشارقة، وقالوا إن شرطي بالدورية قام بمفرده بدفعها، ليسهل مرورهم وتوصيل أبنائهم من دون تأخير.

تجميل

طالب سائقون إدارات محطات تعبئة الوقود بوقف تسويق وترويج العطور وزيوت المحركات وبطاقات الخصومات وغيرها، عند نقاط تعبئة الوقود للسيارات، باعتبارها مكاناً غير مناسب لتسويق المنتجات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com