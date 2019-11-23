"كهرباء ومياه دبي" تمدد فترة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية غير التجارية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

مع اقتراب موعد انتهاء فترة الشحن المجاني لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلة في مبادرة "الشاحن الأخضر"، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تمديد الفترة للسيارات الكهربائية غير التجارية فقط حتى 31 ديسمبر 2021.

ويتيح تمديد فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر"، شحن سياراتهم الكهربائية من خلال محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية التابعة للهيئة، مجاناً حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2020.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على تحقيق مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، ورؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وأهداف خطة دبي 2021 التي ترمي إلى جعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر. ونلتزم بزيادة أعداد السيارات الهجينة والكهربائية وانتشارها في الامارة بما ينسجم مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات من قطاع النقل والمواصلات".

وأشار سعادة الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تحقيق الهدف الذي وضعه المجلس الأعلى للطاقة بدبي في العام 2016 حيث أطلق المجلس "مبادرة دبي للتنقل الأخضر"، لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالسيارات الهجينة والكهربائية، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري الذي يعد ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إمارة دبيوتشجيع هذه الهيئات على إدخال السيارات الهجينة والكهربائية إلى أسطول مركباتها، بما لا يقل عن 10% من مجموع المشتريات الجديدة ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، بما ينسجم مع استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021.

وأضاف سعادة الطاير: "تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتشجيع الأفراد والمجتمع على استخدام وسائل النقل المستدامة. ونظراً إلى الزيادة الملحوظة التي شهدها عدد السيارات الكهربائية والهجينة في دبي منذ إطلاق مبادرة الشاحن الأخضر عام 2015 وعلى ضوء الاستجابة الإيجابية للمحفزات التي أطلقناها، فقد قررنا تمديد فترة الشحن المجاني حتى 31 ديسمبر 2021 لمالكي السيارات غير التجارية. ومن شأن الإقبال الكبير الذي تحظى بها مبادراتنا من قبل كافة فئات المجتمع حثنا على مواصلة إطلاق المزيد من المبادرات بهدف تأمين مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا القادمة".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن توفير الشحن المجاني لمالكي السيارات الكهربائية المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" من 1 سبتمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2019، لتشجيع الجمهور على استخدام واقتناء السيارات الكهربائية، بما يسهم في حماية البيئة