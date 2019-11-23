«البيئة» تعزّز الإنتاج الزراعي بـ «إرشادات ذكية»

المصدر: محمد عبد العاطي-دبي

تعتزم وزارة التغير المناخي والبيئة، إطلاق تطبيق ذكي جديد في الربع الأول من العام المقبل، بهدف تيسير حصول المزارعين على خدمات الإرشاد الزراعي، وفق وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان، الذي أكد أن الوزارة تهتم بالإرشاد الزراعي، لدوره في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، واستدامة هذا القطاع، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وأوضح علوان لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة وضعت محور الإرشاد الزراعي، ضمن أولوياتها، مركزة على نقاط عدة منها تحديد الاحتياجات، والمشكلات الفنية التي تواجه المزارعين، ووضع الحلول المناسبة لها.

ولفت علوان إلى أن الوزارة أطلقت أخيراً «بوابة مزرعتي المستدامة»، التي ستنفذ من خلال ثلاث مراحل، الأولى تم إطلاقها ضمن موقع الوزارة الإلكتروني، إذ يمكن للمتعاملين دخول البوابة والحصول على معلومات متعددة، والمرحلة الثانية ستطلق خلال الربع الأول من العام المقبل، حول الزراعة ورعاية المحاصيل، ومكافحة الآفات الزراعية والتسويق وغيره من موضوعات إرشادية، وسيتم خلال الربع الثاني إطلاق المرحلة الثالثة، التي ستوفر خدمات زراعية وبيطرية.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ برامج إرشادية متخصصة بمكافحة آفات النخيل، وسيتم عقد 12 يوماً حقلياً تدريبياً، بواقع يوم كل شهر، لإطلاع المزارعين على أفضل سبل مكافحة الآفات التي تصيب النخيل.