إطلاق مبادرة مدن المعرفة واختيار «دبي مدينة للمعرفة» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة من الخبراء المتخصصين في البحث والتطوير مبادرة «مدن المعرفة»، واختاروا «دبي مدينة للمعرفة» لعام 2020، بالتعاون مع مؤسسة pcw، وتحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

جاء ذلك، على هامش فعاليات «قمة المعرفة 2019»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتحدّث مدير وحدة البحث والتطوير في pcw، البروفيسور لورانت بروبست، عن الهدف من إطلاق المبادرة، وقال إن «دبي مدينة عالمية، ونتيجة للمبادرات الكبيرة التي تنفذها في خلق المعرفة فقد أطلقنا هذه المبادرة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وشركائنا الفاعلين في القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف: «بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعمل دبي على تنمية المعرفة بما يتماشى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، داعياً الدول الأخرى إلى التركيز على المعرفة، حيث سيتم سنوياً، خلال قمة المعرفة، الإعلان عن مدينة المعرفة من مدن العالم المختلفة.

وأشار إلى أهمية القمة في مناقشة القضايا المعرفية المهمة، والتركيز على الجوانب المهمة كالابتكار والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر، وتنمية قدرات أصحاب الهمم، مؤكداً أن دبي ستكون خلال العام المقبل مكاناً تتجه كل أنظار العالم إليه، نظراً لاستضافتها «إكسبو 2020».

ونوه بالمبادرات التي تطلقها دبي، مثل مؤشر المعرفة العالمي، وتقرير استشراف المستقبل، والإعلان أخيراً عن إنشاء جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة، كإحدى المبادرات العالمية في هذا المجال.