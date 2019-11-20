أمطار غزيرة في الفجيرة والمنطقة الشرقية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

هطلت امطار على المناطق الشرقية من الدولة في امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ومناطق خورفكان وكلباء ودبا الحصن تراوحت بين المتوسطة ولغزيرة، وصاحب الامطار هبوب عواصف ورياح قوية محملة بالغبار والأتربة، ما نتج عنه انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ومعدل درجات الحرارة.

ونتج عن سقوط الامطار تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة ما تسبب في بطئ الحركة المرورية وبعض الحوادث البسيطة بسبب صعوبة الرؤية.

وتركزت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ودفتا، وأدت إلى جريان الوديان والشعاب، وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة.



وشهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات وفي الأماكن المنخفضة والمزارع الذي شهدت عبور بعض الأودية من خلالها مسببةً تحطم أجزاء من السكن المخصص للعمال ،ونزع المزروعات.

وفي مدينة كلباء دعت البلدية الاستشاريين والمقاولين العاملين بالمدينة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين الأفراد والآليات بالمواقع الإنشائية والجاري العمل بها نتيجة لتقلبات الطقس، وراوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة وجريان الوديان في المنطقة.

ودعت شرطة الفجيرة والمنطقة الشرقية السكان الى البقاء داخل منازلهم، حتى لا يتعرضوا لظروف قد تمثل تهديداً لسلامتهم.

وكانت بلديات المنطقة الشرقية بإمارة الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن قد وزعت آلياتها من تناكر وآليات سحب المياه وعمالها التي عملت على شفت المياه الفوري لمنع تراكم مياه الأمطار في الشوارع والمناطق السكنية وتأمين عدد من الأودية.