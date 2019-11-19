987 بلاغاً استقبلتها خط نجدة الطفل منذ بداية العام بالشارقة

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

تعمل دائرة الخدمات الاجتماعية على تأمين حماية الطفل في إمارة الشارقة، وفق رؤيتها الساعية إلى إلى الارتقاء بمجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي وفق أفضل الممارسات الاجتماعية من خلال تلك الحقوق المكفولة قانونياً ومجتمعياً وأخلاقياً؛ والمتمثلة في؛ حقوق الطفل التعليمية والصحية والنفسية والقانونية والاجتماعية، فإن الدائرة ومن خلال صلاحياتها المنوطة بها؛ فإنها خصصت الخط المجاني 800700 لتوفير الحماية للطفل وتوفير بيئة آمنه له من خلال الاستجابة للبلاغ وتأمين حقوقة، وإزالة آثار الإيذاء عن الطفل وفق منهجيات علمية وعلى أيدي متخصصين، والعمل على حب المشكلات المتعلقة بالحالات المستنجدة، ونشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع وحمايته من الأذى، كما ويقدم وقاية للأطفال من الاعتداءات بنشر الوعي بينهم لتقليل الإعتداء عليهم.

خط نجدة بوابة لإسعاد الطفل..



صرحت أمينة الرفاعي مدير إدارة حماية الطفل بالدائرة، عن خط نجدة الطفل الذي يعمل على مدار 24 ساعة عبر الرقم المجاني (800700)، هو أول خط مخصص لنجدة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاصل على عضوية CHI و كما انضمت الدائرة إلى المنظمة الدولية للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال "اسبيكان" ISPCAN ، إذ أن الخط استقبل نحو (8575) مكالمة ، بواقع نحو (987) بلاغاً منذ بداية عام 2019 حتى الآن، والتي تصنف حسب أنواعها (العاطفي، الجسدي، الجنسي، الإهمال، الاستغلال التجاري).

وأضافت فإنه يتم إدارة حالة تلك البلاغات الواردة إلى قسم خط الطفل بإدارة حماية الطفل؛ للتعامل مع تلك البلاغات بعدد من الآليات المتبعة والتدخل العاجل لمواجهة الخطر والعنف الذي يتعرض له الطفل، وكذلك تقديم الاستشارات النفسية والإرشاد الأسري بما يمثل دعماً حقيقياً للأسرة لتقديم العون لها في أساليب التنشئة المجتمعية السليمة وأساليب التعامل التربوية وكيفية الحد من أثر المشكلات النفسية على الطفل وتعديل السلوك، حيث استفاد من خدمات قسم نجدة الطفل نحو 595 طفلاً من مختلف الخدمات التي بلغ عددها نحو 848 خدمة منذ بداية عام 2019 حتى الآن.

وتفصيلاً؛ اضافت الرفاعي : نتقلى البلاغات من خلال عدة وسائل ابرزها: الاتصال الهاتفي عبر الرقم المجاني 800700 كما ويتم تحويل حالات من جهات مختلفة، ويتم استقبال الطلبات الالكترونية عن طريق موقع الدائرة، ويتولى المختصين بالدائرة من خلال فريق العمل بمتابعة البلاغات الواردة وحل المشكلات التي يواجهها كل طفل.

الضبطية القضائية..



قالت مدير إدارة حماية الطفل، تعد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ أول جهة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، يحصل موظفوها الأخصائيين بحماية الطفولة على صفة الضبطية القضائية والبالغ عددهم (49)، وذلك بتاريخ ابريل 2017م، بعد اجتيازهم المتطلبات والاشتراطات التي حددتها وزارة العدل، وذلك وفقاً لقرار من وزير

العدل بمنح عدداً من الأخصائيين الممارسين بالدائرة صفة الضبطية القضائية، والتي تهدف إلى تأهيل موظفي الحماية في الجوانب القانونية و التعامل السليم لحماية الطفل قانونياً، وتزويدهم بأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية التي وردت ضمن قانون "وديمة".