«كهرباء دبي» تطلق حاضنة مبتكرة لدمج أصحاب الهمم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»، بهدف تأهيل الشركات التابعة للهيئة في مجال الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم، وفق العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، الذي أكد أن المؤسسة تحرص على تحقيق خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين.

وذكر الطاير أن مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» تشتمل على فعاليات وبرامج فرعية، تتكون من برنامج القيادة المحفزة، والبرنامج التدريبي، وبرنامج إدارة المعرفة، وبرنامج زيارات المقارنة المعيارية، وبرنامج إبراز قصص النجاح.

ووقّع الطاير، خلال مؤتمر للإعلان عن المبادرة، أمس، في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، مذكرة تعاون بين الهيئة ومجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتنفيذ فعاليات وأنشطة مجتمعية مستدامة، بما يسهم في مواءمة استراتيجية الهيئة مع السياسات المحلية والاتحادية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في الحياة الاجتماعية، لاسيما مجال الأنشطة الرياضية.

وتنص الاتفاقية على التعاون لتنفيذ البرامج التدريبية العملية في مجال تمكين أصحاب الهمم، حيث يعمل المركز على تدريب متطوّعي الهيئة على سُبل التعامل مع أصحاب الهمم، وتوفير شهادات معتمدة بعد استكمال تدريبهم.

وتشمل الاتفاقية أيضاً تنظيم دورات تدريبية على لغة الإشارة الإماراتية، ومحاضرات توعية في طرق دمج أصحاب الهم، وجلسات المجموعات المركزة لهذه الفئة وذويهم المسجلين لدى النادي، ورفع الوعي بجهود الهيئة في مجال دمج أصحاب الهمم.