إنشاء «دائرة البلديات والنقل».. والحمادي رئيساً لـ «اقتصادية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء دائرة البلديات والنقل، على أن تحلّ مكان كلٍّ من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، وتكون الخلف القانوني لهما.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً بتعيين فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لدائرة البلديات والنقل.

وتباشر الدائرة اختصاصات عدة، من أهمها اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التخطيط العمراني والبلديات والنقل في الإمارة، واعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها، ومتابعة التزام الجهات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط.

كما تنظم الدائرة قطاع التخطيط العمراني والبلديات والنقل والرقابة والإشراف عليه، وترخيص الجهات والشركات والأشخاص العاملين بهذا القطاع.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً أميرياً، بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية، وعضواً في المجلس التنفيذي.