«قضاء أبوظبي» تطلق حملة «أسرة متسامحة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، أخيراً، حملة «أسرة متسامحة»، بهدف تقديم الاستشارات الأسرية الهادفة إلى غرس قيم التسامح في حل الخلافات الأسرية والزوجية، ما يسهم في تقوية العلاقات وضمان تلاحم وترابط الأسرة، وتماسك المجتمع الإماراتي.

وأكدت الدائرة في بيان لها، أمس، أن الحملة تتضمن فعاليات متنوعة في مركز ياس التجاري، وتستمر لمدة أربعة أيام، إذ يقدم الموجهون الأسريون الاستشارات لحل الخلافات الأسرية، والتعريف بأساليب التعامل الصحيح مع الأبناء، لضمان رعايتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة، إلى جانب توفير أنشطة تفاعلية للأطفال في أجواء مبهجة.

وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إلى التزام دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، باستمرارية الجهود لتعزيز الإسهام الفاعل في ترسيخ قيمة التسامح، عبر مجموعة من المبادرات التي تدعم هذا التوجه، بالتزامن مع عام التسامح 2019.

وأوضح أن «التوسع في تقديم الاستشارات الأسرية، والحرص على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، يستهدفان تعزيز نشر قيم التسامح في حل الخلافات، الذي يحقق استدامة واستقرار الأسرة، باعتبارها أساس بناء مجتمع متسامح، ليؤدي كل منهم دوره بفاعلية في مسيرة نهضة وتطور دولة الإمارات».