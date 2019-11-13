المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عفن

فوجئ مستهلك، اشترى نوعاً من الأجبان من متجر كبير في منطقة التعاون بالشارقة، بوجود عفن داخل الجبن. وبمراجعة المتجر، حمّلت الإدارة الشركة المنتجة المسؤولية كاملة، واكتفت بإعادة قيمة مشترياته فقط.

صيد

طالب سكان في الشارقة الجهات المعنية بالسماح بالصيد الترفيهي، باستخدام الصنارة، من دون رسوم، أسوة بإمارات أخرى، واعتبروا الرسوم السنوية التي تصل إلى نحو 270 درهماً مبالغاً فيها، وتحرمهم من ممارسة هوايتهم المفضّلة.

إشارة

طالب سائقون بإعادة برمجة الإشارة الضوئية، على تقاطع شارعي الكورنيش والمطار، في أبوظبي، مشيرين إلي أنها تسبب إرباكاً بين السائقين الراغبين في الانعطاف يميناً، والمركبات المستمرة في اتجاهها.

رسائل

اشتكى سائقون من تأخر استلام إشعارات المخالفات المرورية الغيابية على هواتفهم، لمدة تزيد على 10 أيام من ارتكابها، الأمر الذي يجعلهم يشككون في صحتها.

أسعار

لاحظ مستهلكون في عجمان وجود تفاوت في أسعار المنتجات الغذائية والخضار بين متجر وآخر، مشيرين إلى وجود مبالغة في الأسعار لدى بعض المتاجر، تتطلب مراقبة من الجهات المعنية.

إزعاج

تكررت شكاوى ركاب حافلات في دبي من قيام نظراء لهم برفع أصوات الموسيقى إلى مستويات عالية، تتسبب في إزعاج الآخرين، دون اكتراث منهم لوجود تحذير مكتوب داخل الحافلة يمنع هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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