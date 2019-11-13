74 دورية من شرطة رأس الخيمة لتوفير الدعم وقت الأمطار

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

وزعت شرطة رأس الخيمة خلال فترة هطول الأمطار، 74 دورية مرورية، وكثفت الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ وفرق الطوارئ، لحصر الأضرار، وتقديم العون والدعم اللازم، لضمان سلامة أرواح الجمهور، وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بتعاون أفراد الجمهور مع الشرطة، حيث شهدت الإمارة هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي دعا القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى رفع مستوى الجاهزية، والإعلان عن الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ محتمل.

من جانبه، أوضح مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد سالم سلطان الدرمكي، أن عمليات شرطة رأس الخيمة، تلقت 2059 مكالمة أثناء فترة هطول الأمطار في مختلف مناطق الإمارة، منها مكالمات تتعلق بمركبات عالقة ومتعطلة نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرقات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأنها تستقبل كل الاستعلامات والمكالمات على مدار اليوم، شاكراً الجمهور على تعاونهم والتزامهم بالتعليمات وقوانين السير والمرور.