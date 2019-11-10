"طرق دبي" توقف احترازياً خدمة "الفيري" بين دبي والشارقة

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات على توفر خدمات المواصلات العامة بشكل طبيعي، مشيرة الى انها اتخذت قراراً بتوقيف خدمة النقل البحري عبر "الفيري" بين محطتي الغبيبة في دبي ومربى الأحياء المائية في الشارقة، وذلك بشكل احترازي بين الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصرا.

وأشارت الهيئة في رد على سؤال لـ الامارات اليوم" عن مدى تأثر خطوط النقل الجماعي بالهطول الشديد للأمطار، ان خطوط الحافلات ووسائل المواصلات العامة لم تتأثر بتقلبات الطقس، مضيفة انه تم توفير خدمة الحافلات للربط بين محطتي الغبية والاحياء المائية في الشارقة خلال توقف خدمة الفيري.

وأفادت الهيئة انه تم ايضا توقيف خدمة العبرات المفتوحة على خور دبي لفترة زمنية بسيطة عند اشتداد هطول الامطار، كما تم إيقاف خط حافلات المواصلات بين دبي وأبو ظبي، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.