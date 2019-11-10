توقعات بهطول أمطار اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً بوجه عام، وتظهر السحب على مناطق متفرقة من الدولة تكون ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصاً مع السحب تكون مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

أما عن حركة الرياح، فأشار المركز إلى أنها ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تراوح ما بين 20 و35 كم/‏ساعة، وتصل إلى 45 كم/‏ساعة أحياناً، خصوصاً مع نشاط السحب. وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً يضطرب خلال نشاط السحب.