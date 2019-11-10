برنامج تدريبي للمواطنين حول التقنيات الرقمية المتطورة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن تعاونها مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، لتقديم برنامج تدريبي في «أكاديمية اتصالات»، حول أحدث الحلول والتقنيات الرقمية المتطورة، ويستهدف مجموعة من الموهوبين الإماراتيين تقوم الجمعية باختيارهم.

ويحظى البرنامج التدريبي بمتابعة وإشراف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، وتتولى «اتصالات» مهمة تدريب الموهوبين، بالاعتماد على خبرتها الواسعة وريادتها في مضمار التدريب والتطوير من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وقال ضاحي خلفان، خلال توقيع مذكرة تفاهم، إن «تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بات عاملاً محورياً لتحقيق مستويات عالية من التطور الرقمي في الإمارات، ونحن ملتزمون باكتشاف ودعم العقول الإماراتية والمواهب الوطنية كأهم استثمار للدولة في هذا المضمار».

وأكد مدير عام إدارة التطوير والابتكار لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، العميد وليد علي المناعي، إن المبادرة خطوة مميزة لتمكين الشباب المواطن في مجال الحلول التقنية والرقمية، ونتطلع لإنجاح هذا المشروع وتنمية قدرات الموهوبين.

فيما قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن المبادرة تتماشى مع رؤية «اتصالات» المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، لافتاً إلى أن برنامج التدريب سيتيح للموهوبين التعامل مع أحدث التقنيات الرقمية المتطورة، ويثري عقولهم بكثير من الحلول الرقمية والتقنيات والخطط المستقبلية.