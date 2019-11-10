إعادة فتح تسجيل الهيئات الانتخابية لـ «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إعادة فتح باب التسجيل، عبر تطبيقها الإلكتروني، ابتداء من اليوم إلى الخميس المقبل، تلبية لتزايد الطلبات الواردة إليها من قبل المواطنين الذين لم تسعفهم ظروفهم للتسجيل للانتخاب خلال فترة المدة المقررة سابقاً.

ويتوفر التطبيق الإلكتروني، الذي يحمل اسم «انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019»، عبر موقعَي تحميل التطبيقات «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، ويتيح إمكانية التسجيل الإلكتروني المباشر للناخبين من كل مواطني إمارة الشارقة، وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع، وهي: مدينة الشارقة والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، الدكتور منصور نصار، إن إعادة فتح التسجيل إلكترونياً تأتي لإتاحة الفرصة مرة أخرى للمواطنين الذين لم يسجلوا خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها سابقاً لظروف مختلفة، وبناء على طلبهم انطلاقاً من وعيهم بدورهم المهم في العملية الانتخابية ومشاركة صنع القرار.

يذكر أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا في الهيئات الانتخابية التسع، لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال فترة التسجيل المقررة سابقاً في شهر سبتمبر، وصل إلى 35 ألفاً و595 مواطناً ومواطنة، بنسبة زيادة 43% عن الدورة الأولى من الانتخابات التي عقدت في عام 2015.