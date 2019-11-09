شرطة رأس الخيمة لا تغادر منزلك إلا للضرورة القصوى

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة مساء اليوم تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرد والبرق على المناطق الساحلية في مدينة رأس الخيمة، وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن شرطة رأس الخيمة وضعت 9 محاذير للتعامل مع الأمطار لضمان سلامة السكان، وذلك بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح أنه يجب على السكان عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، ومتابعة النشرات الجوية عبر وسائل الاعلام المحلية، وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار حتى لا تتجمع المياه، كما طالب السكان بمراقبة التغيرات الجوية والاستماع لنشرات الأحوال الجوية في وسائل الاعلام الرسمية إذت كان هناك تحذير أو تنويه، وأخذ الحيطة والحذر في السير على الطرقات، والابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية والسدود.

وأوضح أنه يجب على السائقين تخفيف السرعة وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والقيادة بحذر شديد على الطرقات المغمورة بالمياه كونها تؤدي إلى انزلاق المركبات وعدم السيطرة عليها.

ومن جهته أشار قال مستشار دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، لـ ’’الامارات اليوم’’ إلى أن الدائرة تلقت بلاغين في منطقة النخيل وكورنيش رأس الخيمة بسقوط أشجار على الطرقات بفعل الرياح القوية المصحوبة بالأمطار، وتابع أن الأمطار التي سقطت كانت بين المتوسطة والغزيرة وتركزت على مدينة رأس الخيمة والمناطق الساحلية من الإمارة.

وأوضح، أن الدائرة رصدت بعض التجمعات المائية في منطقة فندق رأس الخيمة في منطقة خزام بفعل الأمطار الغزيرة وقامت بنشر 12 تنكر لسحب مياه الأمطار من الطرقات العامة والمناطق السكنية.

وأضاف أن الدائرة استنفرت جميع أفرادها وقامت بتوزيع صهاريج سحب المياه وفرق الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها رأس الخيمة، والاستجابة لجميع البلاغات بسرعة قصوى.