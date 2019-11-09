الوطني للتاهيل يفتتح اول عيادة لعلاج الادمان الالكتروني ‎

المصدر: احمد عابد - ابوظبي

أبلغ مدير المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري الامارات اليوم ان المركز يعتزم افتتاح عيادة متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية في الربع الاول من العام المقبل في المقر الرئيس للمركز في مدينة شخبوط في ابوظبي.

وقال الغافري إن المركز يقوم حاليًا بعمل دراسة مجتمعية للوقوف على حجم مشكلة ادمان الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع مركز ياباني عالمي، وسيتم تحديد الفئات العمرية المستهدفة وهم غالبًا من فئة الأطفال من سن 9 سنوات، مشيرا الي ان الدراسات العالمية اثبتت ان 50٪ مِن مرضى الادمان الالكتروني يعانون من أمراض نفسية وأسرية مثل التوحد والتفكك والإهمال العائلي وغيرها .

وأشار الى ان العيادة ستوفر العلاج المناسب مجانا لمرضى ادمان الألعاب الالكترونية من المواطنين فيما ستكون هناك رسوم رمزية بالنسبة للوافدين ، مضيفا ان المركز يعمل حاليا على تدريب الكوادر الطبية لديه على البرامج العلاجية المناسبة والتي تشمل جلسات فردية وجماعية وأسرية للتأهيل النفسي للمرضى

وأشار الى ان مرض الادمان على الألعاب الالكترونية اصبح من الأمراض الشائعة حول العالم . وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية اخيرا إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض حيث يُعد هذا التصنيف مرجعًا عالميًا موثوقًا للأعراض الصحية.