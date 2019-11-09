محمد بن راشد: نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "نحتفي بأكثر من 13 مليون طالب عربي في تحدي القراءة .. أكبر مشروع معرفي عربي .. نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب ... شباب عربي يبدأ حياته ومستقبله بكلمة إقرأ ..."

محمد بن راشد: نحتفي بأكثر من ١٣ مليون طالب عربي في تحدي القراءة .. أكبر مشروع معرفي عربي .. نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب ... شباب عربي يبدأ حياته ومستقبله بكلمة إقرأ ... pic.twitter.com/tImqwLsUup — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 9, 2019