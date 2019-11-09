«ديكوبيلد 2019»: تطبيق هندسي لمتابعة إجراءات البناء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية (ديكوبيلد 2019) إطلاق أول تطبيق إلكتروني هندسي متكامل، يمكن المواطنين والراغبين في إنشاء وحدات سكنية أو منشآت تجارية من متابعة إجراءات البناء، وسير العملية الإنشائية والأعمال المنجزة والمصاريف المالية، منذ بداية انطلاق المشروع حتى التشطيبات النهائية، إضافة إلى توفير مجسمات للمشروع، من خلال تقنية الواقع الافتراضي، لمعاينة مراحل التنفيذ.

وتشهد فعاليات المعرض، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في دورته الثالثة، والذي تستمر فعالياته حتى اليوم، في قاعة البيت متوحد بالورقاء 4 بإمارة دبي، مظاهر تنافسية بين شركات عدة، لتقديم مستلزمات تحويل المنازل إلى الأنماط الذكية، وتقديم باقات متكاملة لإتاحة التحول الشامل للمنازل الذكية أو أجهزة التحول الجزئي.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش، أن المؤسسة تسعى، من خلال المعرض، إلى احتضان آخر التطورات المتلاحقة في المنطقة والابتكارات الحديثة، خصوصاً مع الفرص الهائلة وحجم السوق الكبيرة في المنطقة، فهناك توجه مستمر نحو نظم أكثر توفيراً للطاقة، وهي النظم التي ترصد المستقبل في تطورات الصناعة التقنية وجمالياتها.