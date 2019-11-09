«أبوظبي للتقاعد»: 9% من المؤمّن عليهم يعملون بالقطاع الخاص

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأن عدد المواطنين العاملين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، المسجلين لدى الصندوق، يبلغ 8260 مواطناً ومواطنة، ما يمثل 9% من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم.

وبحسب إحصاءات أصدرها الصندوق، أخيراً، فإن إجمالي عدد المؤمن عليهم يبلغ 88 ألفاً و997 مواطناً، تشكل نسبة الذكور منهم 56%، بينما تشكل نسبة النساء 44%. وبلغ عدد المؤمن عليهم الجدد، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 940 مواطناً ومواطنة.

وأشار إلى أن المؤمّن عليهم من العاملين بالقطاع الحكومي، يشكلون النسبة الكبرى من القوى العاملة المواطنة المسجلة لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 58 ألفاً و211 مواطناً ومواطنة (بنسبة 66%)، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم من المواطنين العاملين لدى القطاع شبه الحكومي 22 ألفاً و526 مواطناً ومواطنة، بنسبة 25% من إجمالي المؤمّن عليهم لدى الصندوق.

وبيّنت إحصاءات الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لديه، بلغ نحو 1362 جهة عمل، منها جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، كما بلغ متوسط سن المؤمن عليهم 35 سنة، ومتوسط سنوات الخدمة ثماني سنوات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أعداد المواطنين المتقاعدين في أبوظبي، بلغت 11 ألفاً و947 مواطناً ومواطنة، يبلغ عدد الذكور منهم 9558 مواطناً، فيما يبلغ عدد النساء 2389 مواطنة. وتمثل نسبة المتقاعدين الأحياء 69% من إجمالي المتقاعدين، ونسبة المتقاعدين المتوفين 31% من إجمالي المتقاعدين.

وأفادت الإحصاءات بأن أعداد المتقاعدين الجدد، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 234 متقاعداً، منهم 185 مواطناً ومواطنة في القطاع الحكومي، و38 مواطناً ومواطنة في القطاع شبه الحكومي، و11 مواطناً ومواطنة في القطاع الخاص.

أسباب التقاعد

بينت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد أن مدينة أبوظبي تشكّل أعلى نسبة في عدد المتقاعدين، إذ تبلغ 65%، تلتها مدينة العين بنسبة 25%، ثم الظفرة بنسبة 6%.

وبلغ عدد المستحقين، في الربع الثالث من العام الجاري، 9622 مستحقاً، يمثلون 3528 متقاعداً متوفى، بينهم 84% إناث، مقابل 16% ذكور.

وفي ما يخص توزيع المتقاعدين الجدد حسب أسباب التقاعد، بينت الإحصاءات أن 46% منهم تقاعدوا بسبب استكمال سنوات الخدمة، و26% بسبب التفرغ للواجبات الأسرية (امرأة ولديها أبناء)، و20% لبلوغ سن التقاعد، و3% لعدم اللياقة الطبية، و5% بسبب الوفاة.

1362

جهة حكومية وشبه

حكومية وخاصة، مسجلة

لدى صندوق التقاعد.

11

ألفاً و947 مواطناً، عدد

المتقاعدين في أبوظبي..

31% منهم متوفون.