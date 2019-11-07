قائد شرطة رأس الخيمة يدعو إلى تسريع إنجاز معاملات المراجعين

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

وجّه قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بنقل مكاتب المسؤولين في مركز شرطة المعمورة الشامل، إلى الواجهة الأمامية في صالة استقبال المراجعين، بهدف البت السريع واتخاذ القرار اللازم لإنجاز معاملات المراجعين بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة والوصول لأعلى مستويات رضا المتعاملين، داعياً الموظفين ومنتسبي المركز من مقدمي الخدمة إلى استقبال المراجعين ببشاشة وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة لنيل رضاهم واستحسانهم.

جاء ذلك خلال زيارته مركز شرطة المعمورة الشامل، للاطلاع على آلية العمل المتبعة للوصول لأعلى معايير الأمن والأمان، وطرق خدمة جمهور المراجعين والمتعاملين، ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي تعمد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تنفيذها لمختلف إداراتها ومراكزها وأقسامها لتلمّس احتياجات المركز بما يخدم ويعزز سعادة المتعاملين.

وأكد النعيمي حرص شرطة رأس الخيمة على ارتقاء وتطوير خدماتها واستراتيجية العمل المقدمة للمراجعين، مشيداً بضم المركز لعدد من الموظفين من أصحاب الهمم بما ينسجم مع ضرورة الاهتمام بهذه الفئة المهمة.

واستمع إلى شرح من المقدم فهد عبدالله جمعة، مدير المركز، حول آلية استقبال المراجعين في كل من فرع المرور والدوريات والتحقيق والبحث الجنائي.