المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مصاعد

تشهد مصاعد مستشفى دبي ازدحاماً لافتاً، وينتظر المرضى فترة طويلة نسبياً قبل وصول المصعد، مطالبين إدارة المستشفى بتوفير مقاعد للاستراحة في كل دور ليستخدمها المرضى، خصوصاً كبار السن.

«أدنوك»

شهـــــــدت محطــــــات أدنـــــــوك انســـــيابية لافتـــــة في العمل، عقب إلغاء رسوم الخدمة المميزة، بعــــــــد أن كـــــــــــانت تشــــــهد ازدحاماً قبـــــل ذلك، وإرباكاً بين السائقين الذين كانوا يتنقلون بين خطوط تلك المحطات باستمرار.

سوق

بدأت الجهة المسؤولة عن محال سوق عجمان للخضراوات والدواجن واللحوم، الإعلان عن المحال الجديدة التي أنشأتها وسط السوق، مع استمرار عدم وضوح اللوحات الإرشادية الخاصة باتجاه السيارات.

سياج

بعد توقف لأكثر من خمسة أشهر، باشرت الجهات المختصة في أم القيوين استكمال تركيب السياج الفاصل على شارع الاتحاد، لمنع تجاوز المشاة للطريق، وإلزامهم باستخدام جسر المشاة لحماية مستخدمي الطريق.

كاميرات

طالب ذوو طلبة، في مدارس خاصة بالشارقة، الجهات المعنية بإلزام إدارات هذه المدارس بتفعيل كاميرات المراقبة، لضبط سلوك الطلاب، متمنين التعامل بحزم وصرامة مع أي تجاوزات تحدث بين الطلبة، لاسيما التنمّر الذي يمارسه بعضهم ضد زملائهم.

ازدحام

دفع الازدحام المروري الكثيف حول مركز سفاري التجاري في منطقة مويلح بالشارقة، عدداً من أصحاب السيارات إلى مخالفة اللوائح بـ«السير العكسي»، وصعود الأرصفة والأراضي الرملية بالمنطقة، ما يثير فوضى مرورية بالشارع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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