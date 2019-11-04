سكان في "شعم" يشكون انقطاع المياه لمدة 22 ساعة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه "فيوا" انتهاء مشكلة انقطاع المياه عن منطقة "شعم" في رأس الخيمة، الذي نتج عن عطل في نظام ضخ المياه بالمنطقة، وفق المدير العام للهيئة محمد محمد صالح.

جاء ذلك رداً على شكاوى سكان في منطقة شعم بالقرب من مصلى العيد شمال رأس الخيمة، من انقطاع شبكة المياه عن المناطق السكنية منذ 21 ساعة، دون أن تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتوفير صهاريج مياه بديلة لاستخدامها من قبل السكان.

وأوضح صالح لـ"الإمارات اليوم" أن المشكلة حدثت أثناء تركيب نظام جديد لضخ المياه لمناطق في شمال رأس الخيمة، حيث تبين وجود عطل في أحد المضخات تسبب في انقطاع المياه عن بعض المناطق، الأمر الذي تعاملت معه الهيئة بإعادة النظام القديم إلى العمل بشكل مؤقت، إلى حين إصلاح العطل في المضخة، لتعود المياه إلى المناطق المتضررة ظهر اليوم.