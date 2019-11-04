1691 رخصة بناء في دبي خلال 9 أشهر.. وقانون موحد قريباً

المصدر: محمد عبد العاطي-دبي

أفادت بلدية دبي بأن عدد تراخيص المباني التي أصدرتها في الفترة من يناير الى سبتمبر الماضي بلغ 1691 ترخيصاً، فيما أعرب مديرها العام ورئيس لجنة تطوير أعمال تراخيص البناء في إمارة دبي، داوود الهاجري، عن سعادته واعتزازه بحصول الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الثالث عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء، حسب تقرير البنك الدولي في مجال «ممارسة الأعمال» لعام 2020 الذي صدر أخيراً.

وأكدت مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية دبي، المهندسة ليالي الملا، لــ«الإمارات اليوم» أن البلدية أصدرت 1691 ترخيصاً، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، لافتة إلى أن عدد التراخيص الصادر لبناء الفلل الخاصة بلغ 930 ترخيصاً، مقابل 194 ترخيصاً للفلل الاستثمارية، فيما بلغ عدد تراخيص المباني العامة 262 ترخيصاً، مقابل 114 ترخيصاً للمباني متعددة الطوابق، و105 للمباني الصناعية، و86 ترخيصاً متعلقة بنسبة مساحة المبنى لحجم الأرض.

وأكد الهاجري في بيان له أمس، أن حصول الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الثالث عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء، يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه في التنافسية الدولية، وعزا هذا التقدم في محور التراخيص لدعم القياد . وأشار إلى أن دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وقد حققت نتائج رائدة ومستدامة، كما حصلت هذا العام على المركز الثالث متقدمة من المركز الخامس للعام الماضي متفوقة بذلك على أكثر من 190 دولة تشارك في التنافسية.

وأفاد أنه في مجال قوانين ولوائح البناء، يجري العمل حالياً على إصدار قانون بناء موحد على مستوى الإمارة تحت مسمى «كود دبي للبناء»، كما تم الانتهاء من مراجعة وإعداد قانون المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الجديد، الذي سيتم إصداره قريباً.