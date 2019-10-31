«طرق الشارقة» تتولى تصاريح الشاحنات بــدلاً من الشرطة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلن مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد عبدالله علاي، عن نقل خدمة إصدار تصاريح مرور الشاحنات من مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المؤسسي بين شرطة الشارقة والهيئات والدوائر العاملة في إمارة الشارقة، وحرصها على إسعاد المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتعزيز الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ووجه علاي قائدي الشاحنات باستخراج تصاريح المرور من المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الكائن بمنطقة العزرة، اعتباراً من الأحد المقبل.