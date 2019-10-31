«دفاع مدني عجمان» تطلق المسرع الحكومي «0/‏3»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، المسرع الحكومي «0/‏‏‏‏‏3»، لتحقيق النتائج المرجوة في ما يتعلق بمؤشرات وفيات الحرائق، ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية للوصول إلى صفر من الوفيات خلال 100 يوم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال مدير إدارة مراكز الدفاع المدني رئيس فريق المسرع الحكومي، العميد محمد علي السويدي، إن فعاليات حملة التوعية سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتستهدف أصحاب المنازل السكنية، وتحديداً في مناطق الجرف والحميدية والرقايب.

وأضاف أن الحملة تستهدف أصحاب المنازل السكنية بغرض تلاشي خطر تسرب غاز الطبخ والوقاية منه، الذي يسبب أضراراً وخيمة تؤدي إلى فقد في الأرواح وخسائر في الممتلكات، وتهدف الحملة، بالتعاون مع الشركات المعتمدة لتوريد وتركيب أنظمة الغاز، إلى ضرورة اتباع إرشادات الوقاية والسلامة، وذلك من خلال تركيب نظام الحماية من خطر تسرب الغاز لضمان حماية الأرواح والممتلكات. وأكد أن الحملة تشارك المسؤولية المجتمعية لرب الأسرة أولاً، الذي تقع على عاتقه مسؤولية سلامة وحماية أفراد أسرته من الأضرار الناجمة عن تسرب الغاز، ما يترتب عليه اختيار أنظمة الغاز المعتمدة.