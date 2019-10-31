المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تدريس

أفاد قارئ أنه اضطر إلى الاستعانة بأربعة مدرسيين خصوصيين لتدريس ابنته، الطالبة في الصف الـ11 بإحدى المدارس الخاصة في الشارقة، على الرغم من كونها طالبة متفوقة ومن الأوائل في السنوات الماضية.

تقرب

بدأ رئيس اتحاد لعبة فردية التقرب إلى أمين السر العام للاتحاد، بعد خلافات طويلة حدثت بينهما منذ ما يزيد على عامين، مع قرب انتخابات الاتحادات الرياضية، لشعور «الرئيس» بقوة تأثير أمين السر في الجمعية العمومية.

بطاقات

لاحظ متسوقون أن أغلب المحال بالسوق الصيني في دبي، لا تمتلك أجهزة للدفع ببطاقات الائتمان، وتطالب الزبائن بالدفع نقداً، الأمر الذي لا يتناسب مع مكانة دبي رائدة التقنيات الرقمية في القطاعات الاقتصادية، وطالبوا بالضغط على المحال لتوفير خاصية الدفع بالبطاقات.

حجز

اشتكى متعامل مع موقع «بوكينج دوت كوم» من خداع الموقع له، إذ حجز غرفة في وسط مدينة أبوظبي بقيمة 360 درهماً، بينما حجزها من الفندق بـ180 درهماً في اليوم التالي.

مكتبة

اشتكى روّاد لمكتبة زايد في مدينة العين درجة الحرارة المنخفضة داخل المكتبة، وقالوا إنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى ارتداء ملابس شتوية طوال العام، حتى يتمكنوا من مواجهة دراجة الحرارة المنخفضة.

بطاقة

اشتكى متعامل مع أحد البنوك المحلية من اتصالات متكررة ظل يتلقاها من موظفين بالبنك، لإقناعه بالحصول على بطاقة ائتمان، عبر سرد قائمة طويلة من المزايا التي يؤكد أنها غير حقيقية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com