المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شيشة

أخرج مدرب بدوري الخليج العربي لاعباً صاعداً من حساباته في آخر ثلاث مباريات، بعد أن وصلت إليه معلومات بإقبال اللاعب بشكل شبه يومي على أحد المقاهي لتدخين «الشيشة»، علماً بأنه كان من اللاعبين الأساسيين في أول مباراتين بالمسابقة.

حجز

لاحظ قارئ مختص بالسياحة أن حجز الغرف، عبر مواقع الفنادق مباشرة، أو من خلال الاتصال مباشرة بها، أرخص للعميل من الحجز عبر المواقع الإلكترونية الأخرى.

مركز

استغرب متعامل مع مركز تجاري عدم شمول مشترياته في نقاط الولاء، خصوصاً أن هذا المركز يدخل كل المشتريات عادة في هذه البرامج.

ممشى

أثنى قراء بمدينة العين على دور البلدية في إنشاء ممشى رياضي، بمنطقة الجيمي (مريجب والعامرية)، يتيح للسكان في المناطق المجاورة ممارسة هواية المشي والجري وركوب الدراجات في وضع أكثر أماناً.

شارع

لاحظ مستخدمون لشارع بدر في عجمان أن هناك أعمالاً إنشائية جديدة على شارع الشيخ خليفة بن زايد، وذلك عند تقاطع جسر النعيمية مع شارع بدر، لتسهيل وانسياب حركة السير، علماً بأن تقاطع جسر النعيمية ظل يشهد ازدحاماً مرورياً متكرراً.

عرض

قدم صاحب محل لتلميع السيارات في العين خصماً بقيمة 50% لأنصار الزعيم، في حالة فوز العين على الجزيرة في مباراتهما بدوري الخليج العربي، المقررة يوم الجمعة المقبل.

سباحة

دعا قراء إلى تشديد الرقابة على الشواطئ بالدولة، تزامناً مع بدء اعتدال الطقس، حيث تشهد تلك الشواطئ إقبالاً كثيفاً، محذرين من حصول أي حالات غرق، خصوصاً في المناطق المعروفة بتشكل «دوامات قوية».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com